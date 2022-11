Scherma, Cuomo trionfa a Cascia La Prima Prova Nazionale degli Assoluti di Spada ha premiato l'atleta campano.

L’ottimo risultato di Algeri, nella prima tappa di Coppa del Mondo, ha sicuramente dato morale a Valerio Cuomo. Il forte spadista partenopeo nell’ultimo week end ha preso parte alla Prima Prova Nazionale degli Assoluti di Spada andata in scena a Cascia.

In terra umbra il campano ha rispettato la testa di serie numero 1 andando fino in fondo dove ha vinto il derby della Polizia di Stato contro il collega Gianpaolo Buzzacchino per 15-10. non sbaglia un colpo Valerio Cuomo. Testa di serie numero 1, il poliziotto partenopeo vince in finale il “derby” in casa Fiamme Oro con il catanese Gianpaolo Buzzacchino per 15-10, confermandosi in gran forma dopo il settimo posto al debutto in Coppa del Mondo a Berna.

Dunque, dopo il settimo posto di Algeri, arriva un’altra bella gara per Cuomo che in questa stagione è chiamato a fare il grande salto di qualità che significa soprattutto avere continuità e stare bene anche dal punto di vista fisico.

Di seguito i risultati delle due prove dello scorso week end

1^ PROVA NAZIONALE ASSOLUTI “ZONA 1” DI SPADA MASCHILE – Chiavari, 27 novembre 2022

Qui tutti i risultati

Classifica (179): 1. Gabriele Cimini (Esercito), 2. Giulio Gaetani (Accademia Marchesa Torino), 3. Nicolò Del Contrasto (Società del Giardino Milano), 3. Riccardo Masarin (Società del Giardino Milano), 5. Marco Fichera (Fiamme Oro), 6. Enrico Piatti (Aeronautica), 7. Jacopo Rizzi (Scherma Bergamo), 8. Francesco Ferraioli (Pietro Micca Biella).

1^ PROVA NAZIONALE ASSOLUTI “ZONA 2” DI SPADA MASCHILE – Cascia, 27 novembre 2022

Qui tutti i risultati

Classifica (187): 1. Valerio Cuomo (Fiamme Oro), 2. Gianpaolo Buzzacchino (Fiamme Oro), 3. Davide Di Veroli (Fiamme Oro), 3. Fabrizio Di Marco (Circolo Schermistico Forlivese), 5. Marco Balzano (Club Scherma San Nicola), 6. Gerard Gonel Tomas (Pettorelli Piacenza), 7. Gianfilippo Di Nucci (Club Scherma Formia), 8. Tahar Ben Amara (CUS Cagliari).