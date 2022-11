Scherma, CDM sciabola: Curatoli convocato per la tappa di Orleans Il napoletano andrà a caccia di un grande risultato in terra francese dall'8 al 10 dicembre.

Il grande carrozzone della sciabola è pronto a volare in terra francese per il secondo appuntamento della Coppa del Mondo. Sulle pedane di Orleans i migliori atleti al mondo si sfideranno dall’8 al 10 dicembre nel Grand Prix. Occasione ghiotta per andare a caccia del podio per Luca Curatoli sempre a suo agio sulla pedana transalpina. Lo scorso anno riuscì ad inserirsi tra gli asiatici e portare a casa la medaglia d’argento. L’esordio di Algeri, dove è rimasto fuori dal podio, non lo ha soddisfatto, per questo è lecito attendersi una grande prestazione dal campione napoletano.

Non sarà l’unica carta da medaglia per la squadra azzurra composta anche da Enrico Berrè, Dario Cavaliere, Michele Gallo, Giacomo Mignuzzi, Matteo Neri, Riccardo Nuccio, Giovanni Repetti, Luigi Samele, Pietro Torre, Francesco Bonsanto e Mattia Rea. Sono questi tutti gli uomini scelti dal responsabile d’arma Nincola Zanotti.

Il programma prevede le qualificazioni giovedì 8, da cui Curatoli è esentato avendo di diritto un posto tra i migliori 64 grazie al ranking internazionale. Venerdì invece toccherà alle donne, mentre sabato andranno in scena entrambe le fasi finali.



GRAND PRIX DI SCIABOLA – Orleans (Francia), 8-10 dicembre 2022

Convocati sciabola maschile: Enrico Berrè, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo, Giacomo Mignuzzi, Matteo Neri, Riccardo Nuccio, Giovanni Repetti, Luigi Samele, Pietro Torre, Francesco Bonsanto, Mattia Rea

Responsabile d’Arma: Nicola Zanotti

Staff tecnico: Andrea Aquili, Tommaso Dentico, Alessandro Di Agostino, Cristiano Imparato

Fisioterapisti: Benedetto Coraci, Marco Sciunnacche