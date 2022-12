Tris Catanzaro sul Giugliano (3-0): la capolista batte i tigrotti, il tabellino Ghion, Iemmello su rigore e Scognamillo per la fuga della capolista nel girone C

Finale di 3-0 al "Ceravolo" tra il Catanzaro e il Giugliano: vittoria per i calabresi, che allungano ulteriormente in classifica sul Crotone e sul Pescara. Nulla da fare per i tigrotti di Di Napoli contro i giallorossi, a segno con Ghion, Iemmello su rigore e Scognamillo.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Sedicesima Giornata

Catanzaro-Giugliano 3-0

Marcatori: 6’ pt Ghion, 26’ st rig. Iemmello, 38’ st Scognamillo

Catanzaro (3-5-2): Fulignati, Martinelli, Brighenti, Scognamillo, Tentardini (27’ st Situm), Bombagi (12’ st Cinelli), Ghion, Verna (27’ st Pontisso), Vandeputte, Iemmello (39’ st Cianci), Biasci (11’ st Curcio). All. Vivarini. A disp. Sala, Rizzuto, Fazio, Gatti, Mulè, Welbeck, Katseris

Giugliano (4-3-3): Sassi, Iglio (29’ st Rondinella), Zullo (34’ st Rizzo), Biasol, Oyewale, Gladestony (29’ Ghisolfi), Ceparano, De Rosa, Kyeremateng (15’ st Nocciolini), Di Dio (34’ st Gomez), Salvemini. All. Di Napoli. A disp. Viscovo, Coprean, Berman, Felippe, Poziello, Felici, Scanagatta, De Francesco

Arbitro: Perri

Ammoniti: Bombagi (C), Iemmello (C), Salvemini (G), De Rosa (G), Biasol (G), Rizzo (G)

Recupero: 2‘ pt; 4‘ st

Angoli: 4-1

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook Giugliano Calcio 1928