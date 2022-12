Basket Serie A: Gevi Napoli ko, la Germani Brescia vince 95-72 Altra sconfitta in trasferta per gli azzurri di Buscaglia. Il coach: "Più forti di noi"

Seconda sconfitta esterna consecutiva per la Gevi Napoli, che va ko a Brescia contro la Germani con il finale di 95-72. Agli azzurri non basta la prova di Williams. Massinburg guida Brescia al successo: dal +11 al 10' i lombardi corrono fino al +21 di fine terzo quarto.

Buscaglia: "Gli avversari sono più forti di noi"

"Complimenti a Brescia. Noi non abbiamo interpretato correttamente la partita, abbiamo subito moltissimo a rimbalzo e sull' uno contro uno. ha spiegato il coach della Gevi, Buscaglia - Sono andati troppo facilmente a concludere. Non abbiamo messo fisico, non siamo stati duri nelle varie situazioni. Tutto ciò ha dato fiducia ai nostri avversari. Ad inizio terzo quarto eravamo arrivati al -4 ma poi abbiamo fatto errori che hanno vanificato quanto fatto. Brescia è una squadra più forte di noi, più pronta a competere ma noi dobbiamo assolutamente dare di più dal punto di vista dell'energia e della voglia di competere".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Nona Giornata

Germani Brescia - Gevi Napoli 95-72

Parziali progressivi: 26-15, 47-38, 81-60

Brescia: Gabriel 15 (3/4, 3/6), Tanfoglio, Massinburg 24 (5/8, 4/7), Ghidini, Della Valle 17 (2/4, 2/5), Cobbins 8 (3/3), Odiase 8 (4/5), Burns 1 (0/1, 0/2), Laquintana 6 (3/7, 0/1), Cournooh 7 (1/5, 1/2), Moss 4 (2/4, 0/1), Akele 5 (1/2, 1/3). All. Magro

Napoli: Zerini 3 (1/2 da tre), Howard 12 (1/5, 3/6), Michineau 11 (1/7, 1/4), Dellosto 2 (1/4), Matera ne, Davis 7 (0/1, 1/3), Uglietti, Williams 17 (7/12), Stewart 8 (1/3, 2/6), Zanotti 12 (2/2, 2/5), Grassi. All. Buscaglia

Arbitri: Attard, Bettini, Bartolomeo