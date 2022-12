Scherma, Coppa del Mondo Under 20 di sciabola: la napoletana Landi sul podio L'atleta dell'Esercito e della società Milleculure si è piazzata al terzo posto nella tappa polacca.

Nuovi talenti crescono e lo fanno bene. E’ il caso di Michele Landi, schermitrice napoletana che partecipa alla Coppa del Mondo di sciabola under 20. Per lei subito un grande risultato nella prima prova andata in scena a Sosnowiec in Polonia.

L’azzurra, che fa parte del gruppo sportivo dell’Esercito e si allena presso la società Milleculure, ha vinto la medaglia di bronzo in una gara di alto livello. Per lei fatale solo la sconfitta nel derby tutto italiano contro la compagna di squadra Carlotta Fusetti che in semifinale si è imposta all’ultima stoccata per 15-14 andando poi a vincere l’oro nell’assalto decisivo dove ha superato la statunitense Skarbonkiewicz 15-12. In precedenza, però, la giovane atleta partenopea aveva superato per 15-5 l’egiziana Sara Shouman, 15-11 l’americana Jenna, 15-3 la statunitense Katilyn Pak e Zoe Kim col punteggio di 15-6.

COPPA DEL MONDO UNDER 20 – SCIABOLA FEMMINILE – Sosnowiec (POL) 2 dicembre 2022

Finale

Fusetti (ITA) b. Skarbonkiewicz (Usa) 15-12

Semifinali

Fusetti (ITA) b. Landi (ITA) 15-14

Skarbonkiewicz (Usa) b. Girardin (Fra) 15-8

Quarti

Fusetti (ITA) b. Polli (ITA) 15-4

Landi (ITA) b. Kim (Usa) 15-6

Girardin (Fra) b. Giovannelli (ITA) 15-14

Skarbonkiewicz (Usa) b. Kaneko (Jpn) 15-7

Tabellone dei 16

Giovannelli (ITA) b. Ali (Egy) 15-3

Fusetti (ITA) b. Delsoin (Usa) 15-8

Polli (ITA) b. Spiesz (Hun) 15-13

Landi (ITA) b. Pak (Usa) 15-3

Skarbonkiewicz (Usa) b. Spica (ITA) 15-4

Tabellone dei 32

Giovannelli (ITA) b. Kurzawa (Ger) 15-9

Spica (ITA) b. Viale (ITA) 15-8

Fusetti (ITA) b. Weber (Ger) 15-10

Polli (ITA) b. Kovacs (Hun) 15-13

Landi (ITA) b. Shoman (Usa) 15-11

Kaneko (Jpn) b. Stefanello (ITA) 15-8

Pak (Usa) b. Borrelli (ITA) 15-4

Tabellone dei 64

Giovannelli (ITA) b. Vasileva (Aus) 15-10

Viale (ITA) b. Giancola (ITA) 15-13

Spica (ITA) b. Bierley (Gbr) 15-11

Stefanello (ITA) b. Herrera Lara (Uzb) 15-13

Fusetti (ITA) b. Williams (Usa) 15-3

Polli (ITA) b. Tranquille (Fra) 15-13

Landi (ITA) b. Shouman (Egy) 15-5

Borrelli (ITA) b. Nicolai (ITA) 15-6

Kim (Usa) b. Fondi (ITA) 15-2

Kaneko (Jpn) b. Burli (ITA) 15-9

Tabellone dei 128

Giovannelli (ITA) b. Chan (Sgp) 15-9

Giancola (ITA) b. Sajnog (Pol) 15-8

Viale (ITA) b. Kordel (Pol) 15-8

Stefanello (ITA) b. Westwell (Gbr) 15-7

Polli (ITA) b. Gonzalez Alcalde (Esp) 15-5

Fondi (ITA) b. Tabedzka (Pol) 15-4

Borrelli (ITA) b. Valverde (Esp) 15-7

Nicolai (ITA) b. Siwek (Pol) 15-10

Fase a gironi

Alessandra Nicolai: 4 vittorie, 2 sconfitte

Elisabetta Borrelli: 2 vittorie, 4 sconfitte

Martina Giancola: 5 vittorie, 1 sconfitta

Michela Landi: 5 vittorie, 1 sconfitta

Amelia Giovannelli: 4 vittorie, 1 sconfitta

Lucia Stefanello: 3 vittorie, 2 sconfitte

Carlotta Fusetti: 5 vittorie, 1 sconfitta

Manuela Spica: 5 vittorie, 1 sconfitta

Francesca Burli: 5 vittorie, 1 sconfitta

Maria Clementina Polli: 4 vittorie, 2 sconfitte

Valeria Fondi: 3 vittorie, 3 sconfitte

Mariella Viale: 4 vittorie, 2 sconfitte

Classifica (133): 1. Carlotta Fusetti (ITA), 2. Magda Skarbonkiewicz (Usa), 3. Manuela Spica (ITA), 3. Cyrielle Girardin (Fra), 5. Zoe Kim (Usa), 6. Amelia Giovannelli (ITA), 7. Maria Clementina Polli (ITA), 8. Yuina Kaneko (Jpn), 12. Manuela Spica (ITA), 28. Mariella VIale (ITA), 29. Lucia Stefanello (ITA), 32. Elisabetta Borrelli (ITA), 37. Francesca Burli (ITA), 38. Martina Giancola (ITA), 45. Alessandra Nicolai (ITA), 59. Valeria Fondi (ITA)