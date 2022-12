Volley Napoli: due punti importanti nella trasferta di Paestum Maione: "Abbiamo portato a casa punti fondamentali per l’accesso alle finali di Coppa".

Sei vittorie su sei per il Volley Napoli che in una lunga trasferta di sabato pomeriggio ha portato a casa due punti contro ASD Polisportiva Paestum. Le azzurre hanno conquistato un importante 2-3, con i parziali di 25-21, 17-25, 22-25, 25-22 e 5-15, salendo a quota 17 punti in classifica con l’Intec Service SG Volley a 18.

"Partita ostica, campo difficile, trasferta lunga. Nonostante ciò abbiamo portato a casa 2 punti che si riveleranno fondamentali per l’accesso alle finali di coppa. – Queste le parole di mister Alessandro Maione al termine della partita. – L’obiettivo era vincere questa partita: il bottino pieno ci avrebbe fatto più contenti, ma va bene così".

La squadra partenopea si metterà subito a lavorare nuovamente in vista delle prossime sfide importanti e dello scontro diretto con SG Volley fissato a inizio gennaio. "Prendiamo tutto quello che ne è uscito di positivo da questa gara e in settimana proviamo ad aggiustare ciò che non è andato. Ancora una volta ho avuto delle conferme dalla rosa, chi è stato chiamato in causa, ha risposto presente e ha dimostrato che mi posso fidare di tutte".

Da sottolineare, infatti, la prestazione della palleggiatrice Miriam Tufo, impiegata in misura minore nelle partite condotte finora e distintasi in questa gara realizzando un’ottima prova. "Sono molto soddisfatta del risultato ottenuto. Abbiamo affrontato una trasferta lunga e giocato in un campo difficile contro una squadra che sta facendo molto bene in campionato; ci aspettavamo una partita molto combattuta e così è stato. Sono contenta della mia prestazione, anche se penso che si possa fare sempre meglio".

"Pensiamo partita dopo partita: già quella di sabato è molto importante. – Ha concluso così l’atleta azzurra. – Ci alleniamo pensando sempre all’obiettivo e da subito questa settimana entreremo in palestra concentrate per ristabilire il nostro primato in classifica".