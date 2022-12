Scherma, CDM sciabola: Curatoli ad Orleans per un posto sul podio Il napoletano lo scorso anno vinse l'argento, ora va a caccia di conferme.

Il grande carrozzone della sciabola ha attraversato il Mediterraneo. Dopo Algerti ecco la prima tappa europea della coppa del Mondo che andrà in scena in Francia nella cittadina di Orleans. Si parte giovedì e i primi a salire in pedana saranno gli uomini impegnati nella giornata preliminare. Sarà una giornata di allenamenti e di studio degli avversari per Luca Curatoli che entrerà in scena nella giornata di sabato nel tabellone dei migliori 64.

Per l’Italia il CT Nicola Zanotti ha portato in terra franceseper il Gran Prix, Enrico Berrè, Dario Cavaliere, Michele Gallo, Giacomo Mignuzzi, Matteo Neri, Riccardo Nuccio, Giovanni Repetti, Luigi Samele e Pietro Torre, che saranno in gara con gli autorizzati Francesco Bonsanto e Mattia Rea.

L’obiettivo di squadra è avere più atleti possibili nel tabellone principale e provare a piazzarne almeno due tra i primi otto. L'obiettivo di Luca Curatoli, invece, è quello di riscattare la prova di Algeri e tornare a giocarsi qualcosa di importantissimo. Lo scorso anno vince l’argento ad Orleans dove la finale è in programma sabato alle 18:30.

A Orleans la delegazione italiana sarà composta, oltre che dal Responsabile d’Arma Nicola Zanotti, dai maestri Andrea Aquili, Tommaso Dentico, Alessandro Di Agostino e Cristiano Imparato e dai fisioterapisti Benedetto Coraci e Marco Sciunnacche.

GRAND PRIX DI SCIABOLA – Orleans (Francia), 8-10 dicembre 2022

Atleti sciabola maschile: Enrico Berrè, Francesco Bonsanto, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo, Giacomo Mignuzzi, Matteo Neri, Riccardo Nuccio, Mattia Rea, Giovanni Repetti, Luigi Samele, Pietro Torre

Responsabile d’Arma: Nicola Zanotti

Staff tecnico: Andrea Aquili, Tommaso Dentico, Alessandro Di Agostino, Cristiano Imparato

Fisioterapisti: Benedetto Coraci, Marco Sciunnacche