Posillipo, coach Brancaccio: "È dura accettare questa sconfitta" Il tecnico è chiaro: "Resta la delusione e l’amarezza per la mancanza di risultati positivi".

Il Posillipo è caduto a Salerno. Partenopei sconfitti 8-7 in rimonta dalla Chep UP Rari Nantes Salerno dopo una gara equilibrata fin dal primo periodo. Si tratta di un passo falso che fa malissimo alla squadra napoletana che ha messo in acqua tutto quello che aveva nonostante la pesante assenza di Julien Lanfranco.

“È dura accettare questa sconfitta al termine di una prestazione certamente positiva della squadra, che ha riprodotto quanto di buono già fatto intravedere sabato scorso contro la Pallanuoto Trieste, nonostante l’assenza di Julien Lanfranco”. Coach Brancaccio ha analizzato con lucidità e non nasconde la rabbia per il ko. “Resta la delusione e l’amarezza per la mancanza di risultati positivi. Non ci resta che proseguire a lavorare con tanta applicazione e intensità per ritrovare un momento positivo”.