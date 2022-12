Gevi Napoli Basket, Buscaglia: "Occorrerà presenza ed energia con Trento" Il coach azzurro non potrà contare su Johnson: "Impossibile la sua presenza nel match"

Alle 20 sarà palla a due tra la Gevi Napoli e la Dolomiti Energia Trentino al PalaBarbuto per uno dei tre anticipi della decima giornata di Serie A. Occorre il rilancio alla squadra azzurra dopo due sconfitte in trasferta. "Ci aspetta una partita molto dura, contro una squadra in crescita, solida in campo. - ha spiegato il coach della Gevi, Maurizio Buscaglia, grande ex della sfida - Dobbiamo avere presenza, energia, attenzione e grandissimo desiderio di vittoria e di rivalsa dopo una prestazione sicuramente opaca come quella offerta a Brescia. Fa parte certamente anche del percorso, ma è anche vero che il desiderio di rifarci, dopo questo tipo di prestazione, deve essere altissimo".

"Ripartiamo dalla difesa. Johnson non ci sarà"

"Dobbiamo avere più consistenza difensiva e migliorare in tante cose. - ha spiegato Buscaglia - Abbiamo, come tutti, qualche piccolo problema. Dobbiamo verificare le condizioni di alcuni giocatori su tutti quella di Robert Johnson che sta proseguendo nel suo recupero. Ogni giorno c’è un miglioramento, è impossibile che sarà della partita, ma il fatto che riprenda piano piano a lavorare con la squadra, è sicuramente un punto importante per il suo futuro rientro".