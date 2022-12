Geko PSA Sant'Antimo: sesta vittoria di fila, battuta Corato (66-86) Secondo posto nel girone D di Serie B in compagnia della Ble Decò Juvecaserta

La Geko PSA Sant'Antimo ottiene la sesta vittoria consecutiva. La Partenope vince a Corato contro l'Adriatica Industriale con il punteggio di 66-86 nella gara valida per il dodicesimo turno del girone D di Serie B e vola al secondo posto agganciando la Ble Decò Juvecaserta, a -2 dal primo posto occupato dalla Tecnoswitch Ruvo di Puglia, chiamata però a recuperare il match con la Luiss Roma.

Coach Gandini: "Compatti nelle difficoltà"

"Devo fare i complimenti ai ragazzi che ancora una volta hanno reagito compatti alle difficoltà. - ha spiegato il coach della PSA, Marco Gandini - Questa era una partita difficile, da giocare su un campo caldo e contro un’avversaria che deve salvarsi, noi volevamo tenerli sotto i 70 e ci siamo riusciti. Bene tutti, abbiamo tratto da questa gara i segnali e le conferme che volevamo e abbiamo chiuso come meglio non potevamo un ciclo di 5 partite in due settimane".

Il tabellino

Serie B - Girone D

Dodicesima Giornata

Adriatica Industriale Corato - Geko PSA Sant'Antimo 66-86

Parziali: 23-23, 7-21, 23-19, 13-23

Corato: Stella 17 (5/7, 1/6), Battaglia 15 (3/4, 2/6), Infante 14 (7/16, 0/1), Idiaru 11 (4/4, 1/3), Gambarota 5 (0/1, 1/1), Artioli 2 (1/4, 0/1), Del Tedesco Alves 2 (1/1, 0/0), Gatta (0/0, 0/2), Messina, Sgarlato, Vukosavljevic

Sant'Antimo: Mennella 27 (6/9, 4/8), Gloria 17 (8/11, 0/1), Cantone 13 (4/5, 1/4), Montanari 10 (3/4, 0/1), Quarisa 8 (4/8, 0/0), Sabatino 6 (1/2, 1/3), Cannavina 3 (0/1, 1/1), Maggio 2 (1/2, 0/5), Coralic, Scali

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook PSA Partenope Sant'Antimo