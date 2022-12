Turris: pari con la Viterbese (1-1), il tabellino Serie C, Longo risponde a Polidori: corallini sempre in zona playout

Pari tra la Viterbese e la Turris al "RocchI". Vantaggio laziale con Polidori al 32' del primo tempo, risposta corallina con Longo al 16' della ripresa: finale di 1-1. La Turris resta in zona playout con i 20 punti conquistati in 18 gare.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Diciottesima Giornata

Viterbese - Turris 1-1

Marcatori: 32’ pt Polidori (V), 16’st Longo (T)

Viterbese (4-4-2): Bisogno; Semenzato, Marenco, Ricci, Pavlev; Megelaitis, Andreis (25’st D’Uffizi), Simonelli (7’pt Mungo), Mbaye; Volpicelli, Marotta (24’pt Polidori). All. Pesoli. A disp. Chicarella, Fracassini, Santoni, Riggio, Di Cairano, Monteagudo, Manarelli, Aromatario, Rodio, Spolverini, Meola

Turris (4-4-2): Perina, Frascatore, Contessa (9’st Longo), Manzi, Boccia; Acquadro, Ardizzone (9’st Vitiello), Ercolano (28’st Finardi), Leonetti; Maniero (41’st Santaniello), Gallo. All. Di Michele. A disp. Donini, Fasolino, Vitiello, Giannone, Di Franco, Haoudi, Stampete, Aquino

Arbitro: Longo

Assistenti: Rispoli e Merciari

Quarto ufficiale: Ancora

Ammoniti: Bisogno (V), Volpicelli (V), Acquadro (T)

Angoli: 4-2

Recupero: 3’ pt, 5’ st

Spettatori: 783