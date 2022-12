Scherma, CDM sciabola: Curatoli conquista il podio Il napoletano ha vinto la medaglia di bronzo, fatale la sconfitta contro Bazadze.

Medaglia di bronzo per Luca Curatoli in Coppa del Mondo 2022. Terza piazza per l’atleta napoletano delle Fiamme Oro che si allena presso il Champ Napoli con il maestro e fratello Leonardo Caserta nella prova di Orleans. Ottima la gara per il classe ’94 in terra francese che si conferma come uno degli sciabolatori più forti del mondo. Una prova di alto profilo per il partenopeo che è stato sconfitto dalla medaglia di bronzo mondiale, il georgiano Sandro Bazadze per 15-6.

Nella gara maschile vinta dal tricampione olimpico Aron Szilagyi, Luca Curatoli si è aggiudicato il primo podio stagionale con il terzo posto. Il napoletano delle Fiamme Oro ha esordito nel tabellone dei 64 superando 15-6 il polacco Piotr Szczepanik, per poi avere la meglio sul compagno di squadra Francesco Bonsanto col punteggio di 15-10. L’azzurro ha poi battuto rapidamente 15-6 il portacolori del Kuwait Yousef Alshamlan e si è guadagnato un posto tra i migliori otto della gara. Qui è arrivata la vittoria contro il rumeno Iulian Teodosiu per 15-9, che ha concretizzato il podio per lo sciabolatore italiano. In semifinale Curatoli è stato superato 15-6 dal campione europeo georgiano Sandro Bazadze in una replica della finale dell’ultimo campionato continentale. Per l’azzurro, che l’anno scorso ha collezionato tre podi su cinque gare di Coppa del Mondo, è così arrivato l’ennesimo podio di valore che conferma che la strada è quella giusta.

GRAND PRIX DI SCIABOLA MASCHILE – Orleans (Francia), 10 dicembre 2022

Finale

Szilagyi (Hun) b. Bazadze (Geo) 15-10

Semifinali

Bazadze (Geo) b. Curatoli (ITA) 15-6

Szilagyi (Hun) b. Kim (Kor) 15-8

Quarti

Curatoli (ITA) b. Teodosiu (Rou) 15-9

Bazadze (Geo) b. Gu (Kor) 15-11

Kim (Kor) b. Szabo (Hun) 15-11

Szilagyi (Hun) b. Apithy (Fra) 15-11

Tabellone dei 16

Curatoli (ITA) b. Alshamlan (Kuw) 15-6

Bazadze (Geo) b. Repetti (ITA) 15-10

Gu (Kor) b. Samele (ITA) 15-10

Szilagyi (Hun) b. Nuccio (ITA) 15-11

Tabellone dei 32

Repetti (ITA) b. Szatmari (Hun) 15-13

Samele (ITA) b. Amer (Egy) 15-11

Curatoli (ITA) b. Bonsanto (ITA) 15-10

Nuccio (ITA) b. Bibi (Fra) 15-8

Tabellone dei 64

Repetti (ITA) b. Kato (Jpn) 15-9

Samele (ITA) b. Fotouhi (Iri) 15-10

Bonsanto (ITA) b. Martine (Fra) 15-9

Curatoli (ITA) b. Szczepanik (Pol) 15-6

Nuccio (ITA) b. Colleau (Fra) 15-9

Iliasz (Hun) b. Berrè (ITA) 15-11

Shen (Chn) b. Torre (ITA) 15-14

Streets (Jpn) b. Cavaliere (ITA) 15-13

Madrigal (Esp) b. Rea (ITA) 15-13

Classifica (200): 1. Aron Szilagyi (Hun), 2. Sandro Bazadze (Geo), 3. Luca Curatoli

(ITA), 3. Junghwan (Kor), 5. Iulian Teodosiu (Rou), 6. Bolade Apithy (Fra), 7. Bongil

Gu (Kor), 8. Matyas Szabo (Hun), 11. Lugi Samele (ITA), 13. Giovanni Repetti (ITA), 14.

Riccardo Nuccio (ITA), 26. Francesco Bonsanto (ITA), 35. Pietro Torre (ITA), 38.

Mattia Rea (ITA), 40. Enrico Berrè (ITA), 46. Dario Cavaliere (ITA), 65. Matteo Neri

(ITA), 77. Michele Gallo (ITA), 164. Giacomo Mignuzzi (ITA)