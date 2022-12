La Juve Stabia batte la Gelbison (1-0): Zigoni firma il successo per le vespe Quarto posto per le vespe, solo due punti di vantaggio sulla zona rossa per i rossoblu

La rete di Zigoni al 22' della ripresa regala la vittoria alla Juve Stabia nel derby campano con la Gelbison: finale di 1-0 per le vespe, rossoblu ko al "Menti" e chiudono al quindicesimo posto del girone C di Serie C l'anno solare 2022. La Juve Stabia apre il girone di ritorno con una vittoria, firma il rilancio dopo il ko di Cerignola e chiude il 2022 al quarto posto.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventesima Giornata

Juve Stabia - Gelbison 1-0

Marcatori: 22' st Zigoni (JS)

J. Stabia: Barosi, Dell’Orfanello, Caldore, Altobelli, Maggioni, Gerbo, Berardocco, Ricci (5’ st Scaccabarozzi), Silipo (16’ st D’Agostino), Santos (16’ st Zigoni), Pandolfi (16’ st Guarracino). All. Colucci. A disp. Russo, Maresca, Carbone, Bentivegna, Cinaglia, Della Pietra, Picardi, Vimercati, Peluso.

Gelbison: D’Agostino, Gilli, Cargnelutti, Loreto (42’ st Sane), Nunziante, Savini, Papa (42’ st Citarella), Uliano, Onda (31’ st Kyeremateng), De Sena, Faella. All. De Sanzo. A disp. Vitale, Mesisca, Fornito, Paoloni.

Arbitro: Djurdjevic

Ammoniti: Gerbo (JS), Nunziante (G), Onda (G), Papa (G), Berardocco (JS), Gilli (G)

Recupero: 4’ st.