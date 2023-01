Gevi Napoli Basket travolta nel derby (96-61): bocche cucite e un annuncio Azzurri penultimi con Trieste e con soli 2 punti di vantaggio sul fanalino di coda, Reggio Emilia

Crisi di risultati che si conferma in casa Gevi Napoli Basket, anzi alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano di Scafati, nel derby contro la Givova perso con il finale di 96-61, arriva la certificazione del momento negativo e della fase delicata per il gruppo azzurro. Coach Maurizio Buscaglia non ha raggiunto la sala stampa nel post-gara per il commento su un match che riassume la flessione del roster al quinto ko nelle ultime 6 gare di campionato.

Niente conferenza stampa, solo una nota ufficiale nel post-gara

Bocche cucite nell'ambiente partenopeo e in serata, alle 23.21, il club ha deciso di di pubblicare una nota sulla pagina ufficiale Facebook. "La società chiede scusa ai tifosi per la pessima prestazione offerta dalla squadra. Nelle prossime ore saranno valutati gli opportuni provvedimenti", così la società del presidente, Federico Grassi, ha annunciato l'apertura di una discussione interna. Ora la Gevi è penultima con Trieste e con soli due punti di vantaggio sul fanalino di coda, Reggio Emilia.

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969