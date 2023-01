Basket: Givova Scafati dominante nel derby, Gevi Napoli travolta (96-61) Pinkins, Logan e Stone protagonisti del nuovo show gialloblu. Azzurri in piena crisi di risultati

La Givova Scafati domina la scena nel derby campano, travolge la Gevi Napoli alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano con il risultato di 96-61 nella gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Gialloblu super con Pinkins miglior realizzatore da 24 punti e con Okoye e Logan a segno con 42 punti in tandem. Scafati vince tutti i periodi di gioco, Napoli prova a tenere il passo della Givova nel primo tempo, ma nella ripresa non c'è partita: il parziale di 33-18 nel terzo quarto completa l'opera per la squadra di coach Caja.

Gialloblu con il sogno Final Eight, azzurri penultimi

Scafati è al nono posto della classifica in compagnia di Brindisi, battuta nel turno precedente, ed è a -2 dal gruppo che va dalla quarta all'ottava posizione, utile per le Final Eight di Coppa Italia: zona occupata da Trento, Pesaro, Brescia, Varese e Venezia. Il roster dell'Agro può sognare ancora il pass per la competizione tricolore negli ultimi 80 minuti del girone d'andata. Per la Gevi Napoli è piena crisi di risultati: a Scafati arriva la quinta sconfitta nelle ultime 6 gare di campionato e ora gli azzurri sono penultimi con Trieste e con soli 2 punti di vantaggio sul fanalino di coda, Reggio Emilia.

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Tredicesima Giornata

Givova Scafati - Gevi Napoli 96-61

Parziali: 21-15, 19-14, 33-18, 23-14

Scafati: Thompson 4, Okoye 21, Caiazza 1, Mian, Pinkins 24, De Laurentiis ne, Rossato 7, Imbrò 4, Butjankovs 4, Tchintcharauli, Logan 21, Stone 10. All. Caja.

Napoli: Zerini 3, Howard 14, Johnson 3, Michineau 9, Dellosto 3, Uglietti 6, Williams 8, Stewart 9, Zanotti, Sinagra ne, Grassi ne, Davis 6. All. Buscaglia.

Arbitri: Lo Guzzo, Baldini, Valleriani