Gevi Napoli Basket, Pancotto coach: "Non è il tempo di parlare, ma di fare" Il tecnico di Porto San Giorgio è stato il vice di Buscaglia da giugno fino a questa mattina

La Gevi Napoli Basket ha deciso di sollevare Maurizio Buscaglia dall'incarico affidando il ruolo di capo allenatore a Cesare Pancotto, che è stato il vice del tecnico pugliese da giugno fino a questa mattina, quando il club ha definito l'esonero, all'indomani della debacle nel derby campano contro la Givova Scafati.

Il tecnico: "Testa alla società, alla città e ai tifosi"

"Voglio innanzitutto ringraziare coach Maurizio Buscaglia per tutto quello che mi ha dato in questa esperienza, e con il quale ho condiviso il grande lavoro fatto sino ad ora. - ha affermato Pancotto con una nota ufficiale diramata dalla Gevi sui canali social - Adesso non è il tempo di parlare, ma di fare. Dobbiamo tornare a dare valore ai valori, per la società, per la città e per i tifosi".