Tennis, Challenger in Nuova Caledonia: Brancaccio batte anche il cileno Garin Il campano è volato in finale regolando il suo avversario in tre set.

La Nuova Caledonia resterà per sempre nel cuore di Raul Brancaccio. Il campano si è regalato un’altra grande impresa. Sul cemento di Noumea, dopo aver battuto il francese Paire, oggi ha regolato in tre set il cileno Garin.

Il numero 85 del mondo era partito benissimo. Suo il primo set con un 6-1 che poteva annichilire un tennista meno esperto come l’azzurro. Però così non è stato. Brancaccio ha resettato. E’ ripartito da zero con la cattiveria agonistica che ha solo chi vuole fare tanta strada. Ha vinto il secondo per 6-4 facendo il break decisivo al decimo gioco. Poi ha fatto il capolavoro al sesto gioco del set decisivo. Due le palle break ottenute ma è bastata la prima per aprirsi la strada verso la finale.

Il 6-3 ha regalato al ragazzo di Torre del Greco un grandissimo successo che vale la finale nel Challenger di Noumea. Si giocherà il 7 gennaio alle 5 del mattino orario italiano. Brancaccio sfiderà il francese Lokoli che in semifinale ha usufruito del ritiro dell’inglese Peniston. Il campano parte favorito per i bookmaker ma soprattutto per il tennis mostrato in questa esaltante settimana.