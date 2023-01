Tennis, qualificazioni Australian Open: per Brancaccio subito un derby tricolore Il campano giocherà martedì e può usufruire di un discreto tabellone.

La vittoria in Nuova Caledonia al Challenger di Noumea, oltre ai preziosissimi 100 punti da incamerare in classifica, ha dato a Raul Brancaccio enormi motivazioni per affrontare le qualificazioni degli Australian Open. Nella notte si sono svolti i sorteggi e per il venticinquenne di Torre del Greco, almeno sulla carta, non è andata malissimo.

E’ stato inserito in una zona del tabellone dove può tranquillamente dire la sua. Primo turno con derby tricolore contro Franco Agamennone, numero 26 del seeding australiano, ma che in questo momento sembra essere ampiamente alla portata del tennista campano che su questa superficie si sta esprimendo ad ottimi livelli.

In caso di vittoria contro Agamennone, c’è un possibile secondo turno col vincente tra l’australiano Schoolkate (WC) e il belga Coppejans. In un eventuale terzo turno è possibile che ci sia la sfida contro il britannico Broady o il più esperto Struff che al momento sembrano dare maggiori garanzie rispetto all’ecuadoregno Gomez e al russo Shevchenko.

Brancaccio, dopo essere giunto a Melbourne dalla Nuova Caledonia, scenderà in campo nella giornata di martedì. Invece, domani toccherà subito ad altri azzurri come Maestrelli, Cecchinato, Arnaldi, Darderi, Mager e Bonadio. In tutto sono sedici i portacolori italiani che prenderanno parte al torneo di qualificazione per provare ad entrare in tabellone. Oltre ai già citati ci saranno anche Nardi, Passaro, Bellucci, Vavassori, Marcora, Zeppieri, Cobolli e Pellegrino.

Il tabellone di Brancaccio:

Gomez (ECU) [4]-Broady (GBR)

Struff (GER)-Shevchenko

Schoolkate (AUS) [WC]-Coppejans (BEL)

Brancaccio (ITA)-Agamenone (ITA) [26]