Basket, alle 20.30 Napoli-Milano. Pancotto: "Come un gran premio di F1" Il coach azzurro: "In pista con macchine diverse. L'Olimpia non è solo budget"

Alle 20.30 sarà sfida tra la Gevi Napoli e l'EA7 Emporio Armani Milano al PalaBarbuto. Esordio sulla panchina della squadra azzurra per coach Cesare Pancotto dopo l'esonero di Maurizio Buscaglia. "Stiamo lavorando con la consapevolezza e senso di responsabilità del nostro momento, con la volontà di aggredirlo per venir fuori prima possibile. - ha spiegato il tecnico di Porto San Giorgio alla vigilia del match - Dobbiamo investire in ogni partita tutte le nostre energie per strappare prima possibile il biglietto".

Il coach azzurro: "Unico obiettivo tra squadra, staff e proprietà"

"È un momento in cui dobbiamo riuscire, attraverso il massimo impegno, anche a riconquistare il nostro pubblico per vivere tutti insieme questo periodo. Società, staff, squadra e pubblico hanno tutti la volontà di ottenere lo stesso obiettivo. - ha aggiunto Pancotto - Affrontare l’Armani Milano è come essere in un gran premio di Formula 1, però con macchine diverse. Per l’Armani Milano però non dobbiamo parlare solo di budget, ma anche della sua grande organizzazione, della sua forza, e della guida esperta e competente di Ettore Messina".

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket