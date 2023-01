Tennis, Australian Open: ecco quando giocherà il campano Brancaccio Il ragazzo di Torre del Greco è esordirà nelle qualificazioni a Melbourne Park contro Agamennone.

Raul Brancaccio, reduce dall’esaltante successo nel Challenger di Noumea in Nuova Caledonia, sta raggiungendo Melbourne proprio in queste ore. Domani sarà impegnato nella prima sfida del tabellone di qualificazione al primo Slam della stagione. Gli Australian Open sono un sogno per tutti i tennisti che vogliono entrare nel giro del grande tennis ed aprono l’annata con condizioni particolari. Il ragazzo di Torre del greco però è in splendide condizioni sia fisiche che mentali e questo fa ben sperare in vista del derby tutto tricolore contro l’italoargentino Franco Agamennone, numero 154 del mondo.

Si annuncia un match dove ci sarà battaglia anche se il campano parte favorito sia per la sua capacità di adattamento alla superficie, sia per i risultati appena ottenuti proprio sul veloce. Ricordiamo che per qualificarsi agli Australian Open bisogna vincere tre partite. In caso di successo, Brancaccio troverebbe al secondo turno uno tra la wild card australiana Schoolkate e il belga Coppejans. Avversari non impossibile contro cui entrambi gli azzurri partirebbero nettamente favoriti. In caso di arrivo al terzo turno, invece, il discorso è diverso. In lizza per un posto ci sono l’ecuadoregno Gomez, numero 4 del seeding di qualificazione, il britannico Broady, il tedesco Struff e il russo Schevchenko. Il match tra Brancaccio ed Agamennone è in programma alle 6:00 del mattino orario italiano e sarà visibile su Eurosport Player.

Il tabellone di Brancaccio:

Gomez (ECU) [4]-Broady (GBR)

Struff (GER)-Shevchenko

Schoolkate (AUS) [WC]-Coppejans (BEL)

Brancaccio (ITA)-Agamenone (ITA) [26]