Tennis, Australian Open: Brancaccio vince il derby e vola al secondo turno Il ragazzo di Torre del Greco si è imposto in due set sull'italoargentino Franco Agamennone.

Raul Brancaccio è arrivato a Melbourne solo poche ore prima di scendere in campo. Lungo lo spostamento dalla Nuova Caledonia a Melbourne Park dove però ha esordito con una vittoria. Il derby tricolore contro franco Agamennone ha premiato il ragazzo di Torre del Greco che si è imposto in due set nonostante le difficoltà iniziali.

Avvio da brividi con break subito e contro-break operato per due volte consecutivamente (2-2). Poi il campano ha ritrovato il servizio portando a casa un game senza concedere punti all’avversario. Il primo set si è deciso sul 5-4 per Brancaccio che alla prima palla break del decimo gioco ha fatto il colpaccio strappando servizio e set all’avversario.

Il 6-4 ha messo la parola fine alla partita. Troppo in fiducia il campano per un Agamennone che si è visto strappare per due volte consecutive il servizio. Il ragazzo di Torre del Greco, sopra 5-0, ha chiuso comodamente nel settimo gioco al secondo match point. Pugnetto soddisfatto e stretta di mano all’avversario, qualche sorriso ma niente più. Il bello, infatti, deve ancora venire.

Nel secondo turno, in programma giovedì, ci sarà la sfida contro uno tra l’australiano Schoolkate e il belga Coppejans. Avversari non impossibili ma temibili, per questo bisognerà preparare bene la sfida per conquistare un posto nell’ultimo turno del torneo di qualificazione. Brancaccio è in ottime condizioni sia fisiche che mentali, ecco perché sembra essere proprio questa la grande occasione per fare l’esordio in un tabellone dello Slam.