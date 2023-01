Italrugby, Capuozzo e Fusco in raduno a Verona dal 22 gennaio I due campani sono stati convocati per il collegiale previsto prima del Sei Nazioni.

Dal 22 al 27 gennaio l’Italrugby si ritroverà in raduno a Verona per preparare il Sei Nazioni 2023. Kieran Crowley ha ufficializzato la lista dei giocatori convocati che saranno trentaquattro, tra cui figurano quattro esordienti. Ci sono anche due atleti campani: spazio al mediano di mischia napoletano Alessandro Fusco e al franco napoletano Ange Capuozzo che nel 2023 dovrà confermare l’incredibile crescita azzurra avuta nella scorsa annata.

“Non vediamo l'ora di scendere in campo nel Sei Nazioni” ha spiegato Crowley. “Nell'ultimo anno abbiamo lavorato duramente per sviluppare un'identità come squadra e guadagnarci rispetto e credibilità. Abbiamo alcuni nuovi giocatori e altri di ritorno e questo torneo offrirà a tutti noi l'opportunità di continuare a costruire su quelle fondamenta che abbiamo creato” ha concluso il tecnico azzurro.

Le convocazioni ufficiali per i primi due impegni del Sei Nazioni 2023 verranno ufficializzate il 28 gennaio. Gli azzurri affronteranno il 5 febbraio alle 16 la Francia campione in carica allo Stadio Olimpico, e il 12 a Twickenham giocheranno contro l’Ighilterra.

Questo il calendario dell’Italia al Guinness Sei Nazioni 2023:

I giornata – 05.02.23 – Roma, Stadio Olimpico – ore 16

Italia v Francia

II giornata – 12.02.23 – Londra, Twickenham Stadium – ore 15 locali (16 italiane)

Inghilterra v Italia

III giornata – 25.02.23 – Roma, Stadio Olimpico – ore 15.15

Italia v Irlanda

IV giornata – 11.03.23 – Roma, Stadio Olimpico – ore 15.15

Italia v Galles

V giornata – 18.03.23 – Edimburgo, Murrayfield – ore 12.30 locali (13.30 Italiane)

Scozia v Italia

Questa la lista degli atleti convocati:

Piloni

Pietro CECCARELLI (Brive, 24 caps)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 40 caps)

Danilo FISCHETTI (London Irish, 25 caps)

Matteo NOCERA (Zebre Parma, esordiente)

Marco RICCIONI (Saracens Rugby, 17 caps)

Luca RIZZOLI (Zebre Parma, esordiente)

Mirco SPAGNOLO (Petrarca Rugby, esordiente)

Federico ZANI (Benetton Rugby, 16 caps)

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Parma 42 caps)

Marco MANFREDI (Zebre Parma, esordiente)

Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 7 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 24 caps)

Marco FUSER (Massy, 41 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 36 caps)

Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 2 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 3 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 21 caps) – capitano

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 40 caps)

Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 8 caps)

Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 19 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 6 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 5 caps)

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 3 caps)

Stephen Varney (Gloucester Rugby, 15 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Harlequins, 66 caps)

Giacomo DA RE (Benetton Rugby, 1 cap)

Centri

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 18 caps)

Enrico LUCCHIN (Zebre Parma, 1 cap)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 6 caps)

Luca MORISI (London Irish, 39 caps)

Ali/Estremi

Pierre BRUNO (Zebre Parma, 7 caps)

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 7 caps)

Matteo MINOZZI (Benetton Rugby, 24 caps)

Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 40 caps)

Atleti non considerati per infortunio: Paolo Garbisi (Montpellier), Toa Halafihi (Benetton Rugby), Gianmarco Lucchesi (Benetton Rugby), Leonardo Marin (Benetton Rugby), David Sisi (Zebre Parma)

Non disponibile: Montanna Ioane (Melbourne Rebels)