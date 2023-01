Scherma, CDM sciabola: Curatoli sulle pedane di Tunisi Il napoletano va a caccia di un altro risultato importante nel Grand Prix FIE

Dopo Algeri e Orleans il grande carrozzone della sciabola è pronto a salire sulle pedane di Tunisi per il Grand Prix FIE. Si parte venerdì 13 con le fasi preliminari maschili, sabato toccherà alle donne, mentre domenica andranno in scena i tabelloni principali con l’assegnazione delle medaglie. In gara, già qualificato al tabellone principale, grazie alla sua posizione nel ranking internazionale, ci sarà anche Luca Curatoli. Il campione napoletano va a caccia di un altro risultato importante dopo il bronzo vinto in terra francese.

Oltre a lui saliranno in pedana anche gli altri azzurri: Enrico Berrè, Dario Cavaliere, Michele Gallo, Matteo Neri, Riccardo Nuccio, Giovanni Repetti, Luigi Samele, Pietro Torre, Francesco Bonsanto, Giacomo Mignuzzi e Mattia Rea.

La spedizione sarà guidata dal CT Zanotti, coadiuvato dallo staff tecnico composto da Benedetto Buenza, Leonardo Caserta fratello e allenatore di Luca Curatoli, Tommaso Dentico e Cristiano Imparato, affiancati dal medico Alessandro Pagliaccia e dai fisioterapisti Maurizio Iaschi e Stefano Vandini.

GRAND PRIX FIE SCIABOLA MASCHILE E FEMMINILE – Tunisi (TUN), 13-15 gennaio 2023

Programma: venerdì 13 – Qualificazioni maschili; sabato 14 – Qualificazioni femminili; domenica 15 – Fasi finali gare individuali maschile e femminile

Azzurri gara individuale maschile: Enrico Berrè, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri, Riccardo Nuccio, Giovanni Repetti, Luigi Samele, Pietro Torre, Francesco Bonsanto, Giacomo Mignuzzi, Mattia Rea