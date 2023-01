Boxe in lutto, è scomparso il napoletano Aldo Ferrara L'ex pugile aveva 100 anni ed era presidente onorario del Comitato Regionale.

La boxe campana e italiana è in lutto. E’ morto ieri Aldo Ferrara storico pugile e presidente onorario del Comitato Regionale della Federazione Pugilistica Italiana in Campania. E’ venuto a mancare a 100 anni dopo una vita dedicata al ring. Non è mancato per lui il cordoglio della grande famiglia della boxe italiana guidata dal presidente FPI Flavio D’Ambrosi.

“Ci mancherai, Aldo. Un secolo al servizio del Pugilato Italiano. Sarai sempre nel nostro cuore. Aldo Ferrara ci ha lasciato. Nei suoi 80 da tesserato FPI è stato Pugile, Arbitro Giudice e ora era Presidente onorario del CR FPI Campania. Il CONI lo aveva anche insignito con la stella d’oro al merito sportivo. Il Presidente FPI Flavio D'Ambrosi, a nome di tutto il movimento pugilistico nazionale, esprime grandissimo cordoglio per la scomparsa del grande Aldo, facendo le sue più sentite condoglianze alla famiglia”.