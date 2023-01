Juve Stabia, ufficiale la cessione di Tonucci alla Vis Pesaro Trasferimento a titolo definitivo

La S.S. Juve Stabia comunica la cessione, a titolo definitivo, del difensore Denis Tonucci, classe ’88, alla Vis Pesaro 1898. La società ringrazia Denis per il lavoro svolto in questi anni trascorsi con la nostra maglia e gli augura le migliori fortune personali e professionali. Intanto la Lega ha comunicato che la gara della 5° giornata di ritorno del campionato di Serie C, Girone C, Viterbese-Juve Stabia, si giocherà domenica 29 gennaio alle ore 14:30 e non alle ore 17:30.