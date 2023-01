Gevi Napoli Basket: ecco Joe Young, l'arrivo al PalaBarbuto Il playmaker: "Un saluto a tutti i tifosi. Entusiasta di iniziare questa nuova avventura"

Joe Young sta vivendo le prime ore da giocatore della Gevi Napoli. Il playmaker statunitense ha sostenuto le visite mediche con la supervisione del responsabile dello staff sanitario del club partenopeo, il dottor Giovanni D'Alicandro, e ha poi svolto i test atletici con il preparatore fisico, Giacomo Sorrentino.

Il nuovo cestista azzurro: "Felice di essere qui"

Primo allenamento agli ordini di coach Cesare Pancotto per Young, che ha scelto il numero 3 per la sua avventura all'ombra del Vesuvio. "Un saluto a tutti i tifosi napoletani. - ha affermato il nuovo giocatore della Gevi - Sono entusiasta di iniziare questa nuova esperienza. Ringrazio chi mi ha permesso di essere qui. Sono carico per giocare".

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket