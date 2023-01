Tennis, Challenger di Oeiras: Giustino fuori nei quarti di finale Il napoletano è stato sconfitto in due set dal belga Joris De Loore.

Lorenzo Giustino va a caccia di punti per riscattare una stagione, quella dello scorso anno, assolutamente negativa. Il giocatore visto per un triennio non è quello del 2022. Il napoletano sa bene dove deve lavorare e proverà a cambiare marcia. Intanto, non avendo la classifica per disputare le qualificazioni agli Australian Open, è rimasto in Europa giocando il Challenger di Oeiras in Portogallo.

Per lui due vittorie contro il tedesco Ejupovic 6-4 7-5 all’esordio, e soprattutto il successo sul numero due del seeding portoghese il britannico Jay Clarke per 6-3 7-6. Due buoni match e punti importanti portati a casa per ripartire col piede giusto. Nulla da fare, invece, nei quarti di finale dove il partenopeo è stato superato in due set col punteggio di 6-2 6-4 dal belga Joris De Loore.

Dopo questo torneo Giustino è attualmente numero 266 della classifica live dell’ATP. E’ un ranking ancora molto alto per quelle che sono le potenzialità dell’azzurro. Il giocatore partenopeo ha bisogno di giocare tanto e trovare continuità per arrivare alla migliore condizione. L’obiettivo sarà proprio quello di riuscire a superare più turni nei Challenger di inizio stagione per giungere in primavera al top per fare punti pesanti sulla terra battuta.