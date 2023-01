Napoli Nuoto, l'11 e il 12 febbraio il 1° Trofeo Città di Pozzuoli La manifestazione vedrà nella piscina dell’impianto di via Cosimo Miccoli gare nazionali.

La piscina del Pala Trincone di Monterusciello sarà il teatro l’11 e il 12 febbraio prossimi del 1° Trofeo Città di Pozzuoli di nuoto. La kermesse è stata organizzata dalla Napoli Nuoto con il patrocinio del Comune di Pozzuoli e della Federazione Italiana Nuoto.

La manifestazione vedrà nella piscina dell’impianto di via Cosimo Miccoli gare di nuoto a carattere nazionale riservata alle categorie ragazzi, juniores, cadetti e seniores. Ogni atleta potrà partecipare a 4 gare tra quelle che saranno in programma oltre alla staffetta. Queste ultime dovranno essere composte da due nuotatori di sesso maschile e due di sesso femminile. Le gare dei 100 metri di tutte le specialità saranno, poi, a fase eliminatoria.

“Finora abbiamo avuto già un buon numero di iscritti – ha dichiarato Marco Ricchi, dirigente della Napoli Nuoto e deus ex machina della kermesse -. Il nostro obiettivo è quello di fare in modo che questo diventi un appuntamento fisso ogni anno, sempre nello stesso periodo, per fare in modo che la piscina del Pala Trincone diventi per un week end la capitale del nuoto italiano”. Manca poco meno di un mese ma lo scopo è quello di far arrivare a Monterusciello nomi importanti del nuoto italiano in tutte e quattro le categorie e già ci sono state in questi giorni le prime conferme.

Le iscrizioni sono state aperte il 3 gennaio scorso. Il regolamento e tutte le informazioni necessarie possono essere scaricate dalla pagina Facebook della Napoli Nuoto. Mentre, per quello che concerne l’accoglienza il sodalizio flegreo lo ha affidato alla Turismo e Servizi di Fulvio Ferrigno. “Ogni giorno nella piscina del Pala Trincone si sprigiona tantissima energia positiva – conclude Marco Ricchi -. L’idea è nata dalla passione che il direttivo della nostra società ci mette ogni giorno. Monterusciello e la città di Pozzuoli saranno il minimo comune denominatore per due giorni che saranno densi di tantissime emozioni”.