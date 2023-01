Gevi Napoli Basket, Pancotto: "Varese squadra rivelazione in Serie A" Il coach degli azzurri ha presentato così la sfida contro la Openjobmetis

Il quindicesimo turno di Serie A, l'ultimo del girone d'andata, si è aperto con la vittoria della Pallacanestro Trieste sul parquet della NutriBullet Treviso e proseguirà alle 16 con la palla a due del match tra la Openjobmetis Varese e la Gevi Napoli. "Ogni partita deve essere per noi un’opportunità da conquistare e dare continuità e qualità al lavoro ed all’impegno che mettiamo in ogni allenamento. - ha spiegato il coach dei partenopei, Cesare Pancotto - Non dobbiamo avere eccessive aspettative da Young appena arrivato che ovviamente non potrebbe sopportare. Cosa che invece allo stesso tempo, possiamo avere da tutti gli altri che hanno dimostrato personalità e carattere. Grande apprezzamento per Varese squadra rivelazione del campionato. La considero l’onda anomala della Serie A. Dobbiamo affrontarla e non aspettarla giocando con alta intensità e concentrazione. I piccoli particolari potranno fare la differenza".

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook Napoli Basket