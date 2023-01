Gevi Napoli Basket ko a Varese: vince la Openjobmetis 106-79 Serie A: sconfitta contro i lombardi per il roster azzurro nell'ultimo turno del girone d'andata

La Gevi Napoli esce sconfitta dal parquet della Openjobmetis Varese con il risultato di 106-79 nella gara valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. A Masnago la squadra lombarda vince tutti i quarti di gioco e corre nell'ultima frazione con un parziale di 33-19. Al giro di boa Napoli chiude con 5 vittorie e 10 sconfitte.

Pancotto: "Nei momenti di difficoltà bisogna reagire"

"Complimenti a Varese. Abbiamo fatto due quarti di buon livello mantenendo sempre alta la concentrazione sui nostri obiettivi. - ha spiegato il coach della Gevi, Cesare Pancotto - Nel terzo quarto abbiamo scricchiolato un po’ mentre nel finale Varese ci ha travolti. Bisogna correggere gli errori, dobbiamo pensare di creare una nostra intensità ed energia. Nei momenti di difficoltà bisogna reagire di squadra. Non dobbiamo dimenticare che solo attraverso il gioco di team si possono risolvere le situazioni. Non potevamo avere aspettative alte su Young, ha fatto solo un allenamento. Nei prossimi giorni lo inseriremo in gruppo, possiamo contare su un ottimo giocatore”.

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Quindicesima Giornata

Openjobmetis Varese - Gevi Napoli 106-79

Parziali: 24-20, 22-20, 27-20, 33-19

Varese: Ross 15, Woldetensae 6, De Nicolao 9, Reyes 19, Librizzi 2, Virginio 3, Ferrero 3, Brown 11, Caruso 11, Owens 15, Johnson 12. All. Brase.

Napoli: Zerini 4, Howard 25, Young 8, Michineau 10, Dellosto, Matera ne, Davis 6, Ugloietti 4, Williams 16, Stewart 2, Zanotti 2, Grassi ne. All. Pancotto.

Arbitri: Borgioni, Bettini, Gonella.