Scherma, CDM sciabola: Curatoli lontano dal podio, argento per Samele Il napoletano ha concluso al nono posto il Grand Prix FIE di Tunisi.

La terza tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile non ha regalato a Luca Curatoli il risultato sperato. Nel Grand Prix FIE, sulle pedane di Tunisi, il napoletano non è andato oltre un nono posto. Per lui tanta amarezza per una sconfitta arrivata, negli ottavi di finale, quando potevano aprirsi le porte del derby tutto tricolore con Samele. Invece l’azzurro si è fermato contro l’ungherese Gemesi all’ultima stoccata (15-14). Sconfitta che segue i successi ottenuti contro l’altro magiaro Galgoczy (15-7) nel primo turno e sul romeno Ursachi (15-8). Si conferma, invece, tra i migliori in questa stagione Luigi Samele che è giunto fino all’atto finale dove si è arreso solo al cospetto de fortissimo georgiano Bazadze che si è imposto per 15-8.



GRAND PRIX SCIABOLA MASCHILE / QUALIFICAZIONI – Tunisi (TUN), 15 gennaio 2023



Finale

Samele (ITA) – Bazadze (Geo) 8-15

Semifinali

Samele (ITA) b. Dershwitz (Usa) 15-13

Bazadze (Geo) b. Szatmari (Hun) 15-12

Quarti di finale

Samele (ITA) b. Gemesi (Hun) 15-14

Szatmari (Hun) b. Neri (ITA) 15-10

Dershwitz (Usa) b. Apithy (Fra) 15-11

Bazadze (Geo) b. Szabo (Hun) 15-8

Tabellone da 16

Gemesi (Hun) b. Curatoli (ITA) 15-14

Samele (ITA) b. Deary (Gbr) 15-10

Apithy (Fra) b. Gallo (ITA) 15-14

Neri (ITA) b. Ho (Hkg) 15-9

Tabellone da 32

Curatoli (ITA) b. Ursachi (Rou) 15-8

Samele (ITA) b. Ha (Kor) 15-10

Gallo (ITA) b. Kim (Kor) 15-8

Neri (ITA) b. Do (Kor) 15-14

Ho (Hkg) b. Cavaliere (ITA) 15-13

Homer (Usa) b. Nuccio (ITA) 15-10

Tabellone da 64

Curatoli (ITA) b. Galgoczy (Hun) 15-7

Samele (ITA) b. Szczepanik (Pol) 15-5

Gallo (ITA) b. Cauchon (Can) 15-8

Neri (ITA) b. Bibi (Fra) 15-7

Cavaliere (ITA) b. Torre (ITA) 15-3

Nuccio (ITA) b. Alshamlan (Kuw) 15-12

Amer (Egy) b. Bonsanto (ITA) 15-10

Classifica (142): 3. Eli Dershwitz (Usa), 3. Andras Szatmari (Hun), 8. Matteo Neri (ITA), 9. Luca Curatoli (ITA), 11 Michele Gallo (ITA), 27. Dario Cavaliere (ITA), 28. Riccardo Nuccio (ITA), 43. Pietro Torre (ITA), 55. Francesco Bonsanto (ITA), 75. Giacomo Mignuzzi (ITA), 79 Giovanni Repetti (ITA), 100. Mattia Rea (ITA), Enrico Berrè (ITA) ritirato per infortunio