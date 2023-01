Italrugby femminile under 20: due campane al raduno di Roma Cinque e Di Franco tra le trenta convocate del Responsabile Tecnico Diego Saccà.

Il primo raduno del 2023 per la Nazionale femminile U20 è sempre più vicino. Appuntamento al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma dalla tarda serata di domenica 22 gennaio fino alle 12.30 di martedì 24. Tra le convocate dal Responsabile Tecnico Diego Saccà, figurano anche due ragazze campane. Si tratta di Nadia Cinque dell’Amatori Napoli e di Diana Di Franco dell’Amatori Torre del Greco. Per entrambe, già protagoniste nella selezione under 18, una grande opportunità per crescere e continuare a sognare una carriera importante. Il gruppo ritornerà nella Capitale dopo il raduno congiunto con la Nazionale U18 che si è tenuto a dicembre. Le ragazze di Saccà prepareranno la sfida con la Spagna che andrà in scena in terra iberica l’11 febbraio.

Italia Under 20

Francesca ANDREOLI - UNIONE RUGBY CAPITOLINA

Martina BUSANA - RUGBY FELTRE

Erika CAMPIGOTTO - RUGBY FELTRE

Anna CARNEVALI - RUGBY COLORNO

Sofia CATELLANI - RUGBY COLORNO F.C. ASD

Francesca CELLI - RUGBY FELTRE

Nadia CINQUE - AMATORI NAPOLI RUGBY

Angelica CITTADINI - UNIONE RUGBY CAPITOLINA

Sveva CORSINI - RUGBY CALVISANO

Emma DA LIO - VALSUGANA RUGBY PADOVA

Alessia DELLA SALA - REBELS RUGBY VICENZA

Diana DI FRANCO – AMATORI RUGBY TORRE DEL GRECO

Gaia DOSI - RUGBY COLORNO

Elena ERRICHIELLO - UNIONE RUGBY CAPITOLINA

Silvia FENT - ASD RUGBY FELTRE

Alice FORTUNA - REBELS RUGBY VICENZA

Alessandra FRANGIPANI - ARREDISSIMA VILLORBA

Rubina Emma GRASSI - RUGBY PARABIAGO

Mascia JELIC - SPARTAN QUEENS R.MONTEGRANARO

Susanna LOGOTETA - CUS MILANO RUGBY

Viola MAFFIA - CUS MILANO RUGBY

Ilenia MARCHEGIANI - SPARTAN QUEENS R.MONTEGRANARO

Nicole MASTRANGELO - UNIONE RUGBY CAPITOLINA

Aregash PELLIZZON - BENETTON RUGBY TREVISO

Mihaela PIRPILIU - RUGBY ROVATO

Matilde ROMERSA - RUGBY COLORNO

Luna Agatha SACCHI - CUS TORINO

Laura Valentina TIMPU - LUPI FRASCATI RUGBY

Alice VISMAN - VALSUGANA RUGBY PADOVA

Giulia Maria ZALLOCCO - SPARTAN QUEENS R.MONTEGRANARO