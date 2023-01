Pallanuoto, Setterosa: Silipo pronto a lavorare per il futuro Il tecnico napoletano è a capo del “Progetto tecnico di pallanuoto femminile”.

La delusione della mancata qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha segnato in maniera indelebile l’ultimo decennio della pallanuoto femminile italiana. L’arrivo di Silipo sulla panchina del Setterosa, però, ha fatto invertire la rotta. Sono arrivati un terzo posto Europeo e un quarto al Mondiale, risultati di tutto rispetto. Però l’attenzione, oltre che sulla Nazionale maggiore, è puntata sul settore giovanile. Bisogna trovare giovani leve in proiezione futura e per questo è stato creato il "Progetto tecnico di pallanuoto femminile". A capo c’è proprio il tecnico partenopeo che, con il tecnico Giacomo Grassi, gli assistenti Cosimino Di Cecca ed Elena Gigli, il preparatore atletico Valerio Viero e il medico Dante Vitozzi, sarà protagonista già dal 22 al 25 gennaio presso il Centro Federale - Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia.

Sotto osservazione le ragazze under 17 e under 19. Sono state convocate Olimpia Sesena (RN Bologna), Sofia Mancinelli (Vela Ancona), Helga Maria Santapaola (Brizz Nuoto), Morena Leone e Aurora Longo (L'Ekipe Orizzonte), Livia Boldrini (Roma Vis Nova Pallanuoto), Vittoria Sbruzzi (Treviglio Pallanuoto), Emma De March (Trieste Pallanuoto), Beatrice Cassarà (Plebisicito Padova), Bianca Maria Rosta e Paola Di Maria (Bogliasco 1951), Eleonora Bianco (US Locatelli), Marta Misiti e Lavinia Papi (SIS Roma).