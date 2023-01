Italrugby A: Fusco in panchina contro la Romania Il napoletano potrà tornare utile a partita in corso.

E’ giornata di vigilia per la Nazionale A di rugby. Sabato, con fischio d’inizio alle 14:00 allo Stadio Zaffanella di Viadana, andrà in scena la sfida contro la Romania. Partita importante per la squadra di Troncon che vuole testa i suoi uomini dopo il lavoro degli ultimi giorni. Della squadra fa parte anche il napoletano Emilio Fusco, per lui però inizialmente c’è solo un posto in panchina.

“Scendere in campo con i colori azzurri è sempre un onore in ogni occasione” ha sottolineato capitan Pettinelli. “Farlo con i gradi di capitano lo è ancora di più. Ci siamo preparati bene per questo impegno che aprirà il 2023 internazionale dell’Italia A. Ho ricevuto i gradi di capitano anche nel match contro la Spagna nel 2021 che poi mi ha dato l’occasione di fare il salto nella Nazionale Maggiore e di essere parte attiva in momenti storici della storia rugbistica italiana. Così come me altri giocatori ne hanno avuto la possibilità ed altri potrebbero averla in futuro. Giocare per l’Italia A ha un valore duplice: crescita dell’esperienza personale, da parte del singolo, e aumento della profondità della rosa azzurra. Non vediamo l’ora di scendere in campo sabato”.

Idee chiare per coach Alessandro Troncon. “La formazione che scenderà in campo sabato è formata da un giusto mix di giocatori di esperienza e giovani che hanno voglia di far vedere il proprio valore anche in campo internazionale. Affronteremo una squadra che fa della fisicità il suo punto di forza. Se riusciremo ad esprimere il nostro miglior rugby potremo centrare un risultato importante” ha concluso il tecnico azzurro

Questo il XV che scenderà in campo:

15 Matteo MINOZZI (Benetton Rugby, 24 caps)

14 Pierre BRUNO (Zebre Parma, 7 caps)

13 Giulio BERTACCINI (Valorugby Emilia)

12 Filippo DRAGO (Benetton Rugby)

11 Filippo LAZZARIN (Valorugby Emilia)

10 Giacomo DA RE (Benetton Rugby, 1 cap)

9 Manfredi ALBANESE (Benetton Rugby, 3 caps)

8 Giacomo FERRARI (Zebre Parma)

7 Ross VINTCENT (Exeter Chiefs)

6 Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 8 caps) – capitano

5 Alessandro ORTOMBINA (Valorugby Emilia)

4 Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 2 caps)

3 Filippo ALONGI (Benetton Rugby, 1 cap)

2 Tommaso DI BARTOLOMEO (Petrarca Rugby)

1 Mirco SPAGNOLO (Petrarca Rugby)

A disposizione

16 Lapo FRANGINI (Benetton Rugby)

17 Emanuele LECCIOLI (FEMI-CZ Rovigo)

18 Niccolò D’AMICO (Transvecta Calvisano)

19 Edoardo IACHIZZI (Vannes)

20 Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby)

21 Davide RUGGERI (Zebre Parma)

22 Emilio FUSCO (Annonais)

23 Nicolò TENEGGI (Zebre Parma)

24 Damiano MAZZA (Zebre Parma)

25 Matteo MOSCARDI (Zebre Parma)

26 Giovanni MONTEMAURI (FEMI-CZ Rovigo)

Questa la formazione della Romania A: Popopaia; Shenna, Pop, Popa, Simionescu; Boldor, Tigla; Sobota, Neculau, Ser (cap); Iancu, Rosu; Balan, Butnariu, Chiriac

A disposizione: Capatana, Tomascu, Straja, Alexe, Statila, Rupanu, Muresan, Iliuta, Lamboiu, Savin, Irimescu