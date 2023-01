Tennis, Challenger di Tenerife: Giustino si ferma ai quarti di finale Il napoletano è stato sconfitta in due se da Alexander Schevchenko.

E’ stata una settimana positiva per Lorenzo Giustino. Il tennista partenopeo ha partecipato al Challenger di Tenerife organizzato da MEF tennis events. Per lui un buon cammino culminato ai quarti di finale. L’azzurro è partito dalle qualificazioni dove ha battuto 6-3 6-4 il francese Maxime Janvier e poi per 6-4 6-0 Aliberk Kachmazov entrando di diritto nel tabellone principale.

Sul veloce di Tenerife, il campano si è espresso bene battendo il giocatore americano Stefan Kozlov per 7-6 2-6 4-1 quando l’avversario ha alzato bandiera bianca ritirandosi.

Abbiamo detto tante volte che Giustino, per trovare la migliore condizione, è un giocatore che ha bisogno di fare tanti match. Ecco perché, oltre ai punti guadagnati, la vittoria contro il belga Coppejans con un doppio 6-3, gli ha permesso di giocare cinque partite in sei giorni. La sua corsa si è fermata solo ai quarti di finale contro il russo Alexander Schevchenko. Il numero 5 del seeding di Tenerife si è imposto per 6-4 7-5 in un match dove l’azzurro ha lottato senza risparmiarsi. Con i punti incamerati a Tenerife, Giustino recupera qualche posizione in classifica dove è risalito fino al numero 243.