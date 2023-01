La Gevi Napoli Basket attende Sassari, Pancotto: "Società e squadra di rango" Il coach azzurro: "Indispensabile essere e restare connessi per giocare una partita di continuità"

Domani, con palla a due alle 19.30, al PalaBarbuto, la Gevi Napoli ospiterà il Banco di Sardegna Sassari. La sfida è stata presentata così da coach Cesare Pancotto: "Il girone di ritorno lo considero un campionato nel campionato dove mettere concentrazione in ogni partita con la determinazione degli ultimi e la fiducia dei primi. In allenamento abbiamo fatto il pieno di energia che vogliamo sviluppare nella partita. Sassari è una società ed una squadra di rango con tanti giocatori di talento, lunga ed ambiziosa. Ha qualità sul perimetro con una batteria di tiratori innescati da tanti assist per colpirti ovunque".

Il coach: "Fondamentale restare concentrati"

"Per noi sarà indispensabile essere e restare connessi per giocare una partita di continuità nella quale uno contro uno, difesa, intensità e contrastare i loro tiratori dovrà essere la base di un attacco consistente con qualità di tiro e poche palle perse".