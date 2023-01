Italrugby A, Fusco in meta nel successo contro la Romania Il napoletano ha giocato nel secondo tempo andando anche a segno all'ultimo minuto nel 64-3 finale.

L’Italia A si diverte, vince e convince a Viadana. Allo Stadio Zaffanella, nel test amichevole contro la Romania A, i ragazzi di Troncon hanno dilagato imponendosi per 64-3 dopo aver giocato una grande partita. Tra i protagonisti anche il campano Emilio Fusco, mediano di mischia che milita in Francia nell’Annonay, autore dell’ultima meta azzurra arrivata al minuto 82. Il giocatore partenopeo, chiamato in extremis da Troncon, ha dimostrato di essere pronto quando è entrato al minuto 54 al posto di Albanese. Per lui la meta finale è una bella soddisfazione nella prima in azzurro del 2023.

Viadana, Stadio Zaffanella – sabato 21 gennaio ore 14

Match Internazionale

Italia A v Romania A 64-3 (26-3)

Marcatori: p.t. 5’ c.p.Popopaia (0-3); 11’ m. Bruno tr. Da Re (7-3); 20’ m. Drago tr. Da Re (14-3); 24’ m. Albanese tr. Da Re (21-3); 37’ m. Di Bartolomeo (26-3); s.t. 46’ Albanese (31-3); 50’ m. Pettinelli tr. Da Re (38-3); 52’ m. Izekor tr. Da Re (45-3); 59’ m. Iachizzi tr. Da Re (52-3); 75’ m. Moscardi tr. Teneggi (59-3): 82’ m. Fusco (64-3)

Italia A: Minozzi (47’ Montemauri); Bruno (60’ Moscardi), Bertaccini, Drago (54’ Mazza), Lazzarin; Da Re (60’ Teneggi), Albanese (54’ Fusco); Ferrari (47’ Izekor), Vintcent, Pettinelli (cap) (51’ Ruggeri) ;Zambonin, Ortombina (47’ Iachizzi); Alongi (57’ D’Amico), Di Bartolomeo (57’ Frangini), Spagnolo (41’ Leccioli)

A disposizione: Frangini, Leccioli, D’Amico, Iachizzi, Izekor, Ruggeri, Fusco, Teneggi, Mazza, Moscardi, Montemauri

All. Troncon

Romania A: Popopaia (59' Iliuta); Shenna (40' Lamboiu), Pop, Popa, Simionescu; Boldor (34’ Muresan), Tigla (34’ Rupanu); Sobota (53' Alexe), Neculau, Ser (cap); Iancu (53' Stratila), Rosu; Balan (47’ Straia) (71’ Balan), Butnariu (30’ Capatana) (53' Savin), Chiriac (30’ Tomascu) (53' Irimescu)

A disposizione: Capatana, Tomascu, Straja, Alexe, Stratila, Rupanu, Iliuta, Muresan, Irimescu, Savin, Lamboiu

All. Apjok

arb. Clara Munarini

Cartellini: al 36' giallo a Rosu (Romania A)

Calciatori: Popopaia (Romania A) 1/1, Da Re (Italia A) 6/8; Teneggi (Italia A) 1/2

Note: giornata fredda, campo in buone condizioni. Presenti circa 1500 spettatori

Player of the Match: Manfredi Albanese (Italia A)