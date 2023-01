Rilancio per la Gevi Napoli: vittoria contro il Banco di Sardegna Sassari 93-83 Coach Pancotto: "Adesso dobbiamo continuare su questa strada"

La Gevi Napoli batte il Banco di Sardegna Sassari con il risultato di 93-83 nella sedicesima giornata di Serie A. Parziali di 23-25, 29-19, 25-14 e 16-25 con la vittoria degli azzurri sulla squadra sarda al PalaBarbuto.

Pancotto: "Ringrazio i miei giocatori"

"Abbiamo fatto una partita di coraggio, di intensità, difendendo sulle loro caratteristiche principali, con qualche sbavatura in alcuni momenti della gara. È iniziato, con il girone di ritorno, un altro campionato. - ha affermato il coach della Gevi, Cesare Pancotto - Ogni partita deve essere considerata un’opportunità. Mi è piaciuta molto la continuità con cui abbiamo giocato, è quello su cui stiamo lavorando in palestra. Ci sono tante note positive in attacco, cinque giocatori in doppia cifra, il rapporto tra assist e palle perse, i rimbalzi. Adesso dobbiamo continuare su questa strada. Ringrazio i miei giocatori, anche quelli che non erano al massimo della condizione, per quello che hanno dato in campo. Young ha giocato una partita intelligente, per la squadra".