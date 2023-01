Volley, Coppa Campania maschile: la Napoli Pallavolo si impone a Telese Terme Gli uomini di Colarusso si sono imposti per 3-1 portando a casa con merito l'ambito Trofeo.

Telese Terme, località in provincia di Benevento, ha ospitato le finali della Coppa Campania di pallavolo. Tra gli uomini, nella splendida cornice del PalaSport Comunale, si è imposta la Napoli Pallavolo che in finale ha avuto la meglio sull’Afragola Volley,

Il match ha dato vita ad un testa a testa nel primo set deciso dal break fatto da Napoli che si è imposto per 25-22. Nel secondo Afragola ha dato battaglia per ritornare in partita. Il parziale si è deciso dopo una lunga lotta che si è chiusa in favore di Mantova e compagni che si sono imposti per 33-31.

Lo sforzo, però, è stato pagato a caro prezzo cedendo il terzo parziale per 25-18. Nel quarto Afragola ha provato a scappare via ma Napoli non ha mai concesso un break consistente restando in scia ai rivali. Nel finale del parziale i partenopei hanno trovato lo strappo decisivo imponendosi 25-23 e portando a casa l’ambito trofeo dimostrandosi squadra cinica e più pronta quando in palio c'è qualcosa di importante.

"I ragazzi erano mentalmente pronti” ha confidato a fine gara il coach del Napoli Volley, Colarusso. “L'Afragola è un'ottima squadra. Siamo riusciti ad aggredirli sui loro punti deboli e l'abbiamo portata a casa con una grande prestazione".