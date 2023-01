Monopoli - Juve Stabia 1-0, Colucci: "La squadra non mi è dispiaciuta" Il tecnico: "C'è stato qualche errore di troppo, ma ci sta anche girando male ultimamente"

La Juve Stabia esce sconfitta dal "Veneziani" di Monopoli. Finale di 1-0 per i pugliesi con il gol di Mulè al 15' della ripresa. "È una questione di atteggiamento, ma la squadra non mi è dispiaciuta. - ha spiegato nel post-gara il tecnico delle vespe, Leonardo Colucci - La scelta è stata fatta con motivi validi puntando su giocatori che avevano dato il massimo durante la settimana di allenamenti. Maggioni non era disponibile: non si era allenato. Non bisogna mollare. Oggi c'è stato qualche errore di troppo. Ci sta girando male, ma bisogna continuare a lavorare".

Il tabellino

Serie C - Girone C

Monopoli - Juve Stabia 1-0

Marcatori: 15' st Mulè

Monopoli: Vettorel, Viteritti, Mulè, Bizzotto, Falbo (16’ st Radicchio), Hamlili, Vassallo (31’ st Bussaglia), Manzari (38’ st De Santis), Rolando (1’ st Piccinni), Giannotti, Starita (16’ st Fella). All. Pancaro. A disp. Avogadri, Corti, Piarulli, Cristallo.

J. Stabia: Barosi, Peluso (38’ st Gerbo), Cinaglia, Caldore, Mignanelli, Scaccabarozzi (28’ st Pandolfi), Berardocco (28’ st Maselli), Altobelli, D’Agostino (28’ st Silipo), Zigoni, Ricci (38 ’st Guarracino). All. Colucci. A disp. Russo, Maresca, Dell’Orfanello, Carbone, Picardi, Vimercati, Maggioni.

Arbitro: Turrini

Ammoniti: Berardocco (J), Falbo (M), Peluso (J).

Recupero: 1’ pt, 4’ st.