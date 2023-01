Scherma, CDM spada: Cuomo e compagni pronti a volare a Doha Il napoletano va a caccia di un risultato di rilievo nel Grand Prix FIE del week end.

Appuntamento a Doha per il Grand Prix FIE 2023 di spada. Il carrozzone della Coppa del Mondo è pronto a volare in oriente per tornare in pedana. Saranno 24 tra uomini e donne gli spadisti azzurri presenti. Nella squadra maschile c’è anche il napoletano Valerio Cuomo che nel 2023 vuole riprendersi quello che non è riuscito ad ottenere lo scorso anno. Dopo la vittoria di Sochi ormai dodici mesi fa, il campione partenopeo ha avuto difficoltà fisiche ma ora sembra essere pronto per tornare al top. Con lui in gara anche Gianpaolo Buzzacchino, Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Enrico Garozzo, Giacomo Paolini, Enrico Piatti e Andrea Santarelli, ai quali si affiancano Filippo Armaleo, Luca Diliberto, Giulio Gaetani e Andrea Vallosio.

Si parte venerdì con le fasi preliminari della prova femminile, sabato toccherà agli uomini mentre domenica andranno in scene entrambi i tabelloni dei migliori 64. C’è grande attesa per questa prova, la prima di un anno fondamentale per la qualificazione a Parigi 2024 e anche perché a luglio ci sono i Mondiali di Milano, sogno e obiettivo di tutti gli azzurri.

La spedizione azzurra sarà guidata dal Responsabile d’arma Dario Chiadò affiancato dai maestri Roberto Cirillo, Daniele Pantoni e Alfredo Rota, insieme alla fisioterapista Veronica Balzano.

GRAND PRIX FIE SPADA – Doha (QAT), 27-29 gennaio 2023

Azzurri spada maschile: Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Luca Diliberto, Giulio Gaetani, Enrico Garozzo, Giacomo Paolini, Enrico Piatti, Andrea Santarelli, Andrea Vallosio

Azzurre spada femminile: Alessandra Bozza, Beatrice Cagnin, Rossella Fiamingo, Nicol Foietta, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani, Mara Navarria, Alessia Pizzini, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Gaia Traditi

Responsabile d’arma: Dario Chiadò

Staff tecnico: Roberto Cirillo, Daniele Pantoni, Alfredo Rota

Fisioterapista: Veronica Balzano