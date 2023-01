Gevi Napoli Basket, Pancotto: "Dobbiamo alzare il nostro livello di gioco" Alle 18 la sfida contro la Pallacanestro Trieste all'Allianz Dome

La Gevi Napoli sarà ospite della Pallacanestro Trieste. Palla a due alle 18 per la diciasettesima giornata del campionato di Serie A all'Allianz Dome. "La gara con Trieste impone di alzare il nostro livello di gioco. - ha spiegato il coach degli azzurri, Cesare Pancotto - Per farlo ci occorre continuità per tutti i quaranta minuti. Dobbiamo volerlo anche e soprattutto perché è una gara in trasferta. Consistenza, rimbalzi e buone percentuali devono essere la base del nostro impegno".

Il coach: "Ruzzier e Terry su tutti"

"Trieste in questo momento ha un cammino da playoff. Ha ottenuto due vittorie esterne importanti inserendo due nuovi americani, perché ritengo Ruzzier un vero e proprio USA per qualità di gioco ed esperienza di alto livello e Terry aumenta fisicità ed atletismo ad un organico che ha trovato tutti i suoi equilibri e che sta facendo molto bene. - ha aggiunto Pancotto - Trieste è una città con grande livello di cultura sportiva che si trasferisce all’interno del palasport riempendolo di grande energia e correttezza. Per me è sempre un onore tornarci ed un orgoglio averci vissuto 6 stagioni".