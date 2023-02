Italrugby, contro la Francia Capuozzo titolare e Fusco in panchina Il franco-napoletano confermato nel ruolo di estremo, si gioca domenica alle 16 a Roma.

L’Italrugby è pronta per il Sei Nazioni 2023 che inizierà con un match da brividi. Domenica, fischio d’inizio alle 16:00, allo Stadio Olimpico di Roma arriva la Francia. In palio c’è anche il Trofeo Garibaldi. Battere i galletti è un sogno e la squadra di Crowley ci vuole provare. Il tecnico neozelandese è fiducioso e ha scelto tra i suoi titolari anche il franco-napoletano Ange Capuozzo, che conosce bene molti degli avversari e vuole stupire ancora con la maglia azzurra che è diventata la sua seconda pelle. Panchina, invece, per l’altro campano Alessandro Fusco che potrà essere utile a partita in corso per dare il cambio a Varney che è il mediano di mischia titolare.

“Abbiamo lavorato bene in queste due settimane di raduno” ha spiegato Crowley. “Affronteremo la squadra che ha vinto l'ultimo Sei Nazioni. Stiamo cercando di costruire il lavoro sulla nostra identità e sul modo in cui giochiamo concentrandoci sulla nostra performance con l'obiettivo di mostrare la migliore versione di noi stessi”. La migliore versione basterà per battere la Francia? Difficile da dire, non resta che attendere la sentenza inappellabile, quella del terreno di gioco.

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 7 caps)

14 Pierre BRUNO (Zebre Parma, 7 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 18 caps)

12 Luca MORISI (London Irish, 39 caps)

11 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 6 caps)

10 Tommaso ALLAN (Harlequins, 66 caps)

9 Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 15 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 3 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 21 caps) – capitano

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 40 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 36 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 25 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 40 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 7 caps)

1 Danilo FISCHETTI (London Irish, 25 caps)

A disposizione

16 Luca BIGI (Zebre Parma 42 caps)

17 Federico ZANI (Benetton Rugby, 16 caps)

18 Pietro CECCARELLI (Brive, 24 caps)

19 Edoardo IACHIZZI (Vannes, esordiente)

20 Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 8 caps)

21 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 6 caps)

22 Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 5 caps)

23 Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 40 caps)