Tennis, Challenger di Tenerife: Brancaccio in finale per una sfida tutta azzurra Il campano ha sfruttato il forfait di Harris e domani sfiderà Arnaldi nel derby tricolore.

Raul Brancaccio giocherà la seconda finale Challenger del 2023. Dopo quella vinta in Nuova Caledonia, il tennista di Torre del Greco ha raggiunto l’ultimo atto anche al torneo di Tenerife 2. Obiettivo che non era per nulla facile da agguantare.

Brancaccio ha vinto la maratona nei quarti di finale contro lo spagnolo Taberner in tre set e poi in semifinale ha avuto un pizzico di sorte. Infatti, il sudafricano Harris non è sceso in campo per un malanno fisico spalancando al partenopeo le porte della finalissima. Brancaccio troverà sulla sua strada un altro tennista azzurra come Mattero Arnaldi che oggi ha superato la wild card Nicolas Alvarez Verona per 6-3 6-4. Il match di domani, che inizierà alle 11:00, regalerà comunque ad entrambi il nuovo best ranking.