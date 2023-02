Juve Stabia, così non va: ko 1-0 a Picerno. Pochesci rimanda i tre punti Decide un gol di De Cristofaro

La Juve Stabia non riesce a invertire il trend negativo dell'ultimo turno. Seconda partita sulla panchina delle vespe e secondo ko per Sandro Pochesci sconfitto 1-0 in quel di Picerno dove decide un gol di De Cristofaro al 76'. Stabiesi superati in classifica proprio dai lucani di Longo.

Il tabellino

AZ PICERNO: Rossi; De Cristofaro, Ceccarelli, Kouda, Garcia, Gonnelli, Golfo (17′ st. Albadoro), Guerra, Diop (34′ st. Ferrani), De Ciancio (17′ st. Gallo), Novella (34′ st. Setola). A disp. Albertazzi; Ferrani, Allegretto, Albadoro, Santarcangelo, Monti, Gallo, Setola, Gammone. All: Emilio Longo.

JUVE STABIA: Barosi; Maggioni, Cinaglia, Altobelli, Mignanelli; Scaccabarozzi, Berardocco (40’st. Rosa), Ricci (40’st. Maselli), D’Agostino (29’pt. Zigoni), Pandolfi, Silipo (34’st. Bentivegna). A disp. Russo, Dell’Orfanello, Carbone, Gerbo, Maselli, Zigoni, Bentivegna, Guarracino, Moreschini, Picardi, Vimercati, Peluso, Volpe, Rosa. All: Sandro Pochesci.

ARBITRO: Giorgio Vergaro di Bari (Landoni-Morea; IV Mallardi).

GOL: 31′ st. De Cristofaro (AZ).

AMMONIZIONI: Gonnelli (AZ), De Cristofaro (AZ), Ricci (JS), Gallo (AZ), Maselli (JS).

ESPULSIONI: /