Basket Serie B: Geko PSA Sant'Antimo ko, vince il CJ Taranto (63-73) Coach Gandini: "Il peggior avversario di questa squadra siamo noi stessi"

La Geko PSA Sant'Antimo è stata superata dal Cus Jonico Basket Taranto con il finale di 63-73 nella gara valida per la diciottesima giornata di Serie B. "Taranto ha fatto la partita che aveva preparato, ci ha sfidato a tirare e noi nonostante avessimo commesso lo stesso errore all’andata, ci siamo cascati di nuovo.- ha spiegato il coach della Partenope, Marco Gandini - Il peggior avversario di questa squadra siamo noi stessi, oggi abbiamo sbagliato nell’atteggiamento e nell’esecuzione, non abbiamo avuto pazienza e non ci siamo passati la palla, e dunque non ci resta che chiedere scusa a chi è venuto a vederci per questa cattiva prestazione”.

Il tabellino

Serie B - Girone D

Diciottesima Giornata

Geko PSA Sant'Antimo - CJ Basket Taranto 63-73

Parziali: 20-15, 12-16, 14-19, 17-23

Sant'Antimo: Cantone 15 (3/4, 3/6), Mennella 10 (2/6, 1/4), Quarisa 8 (2/3, 0/0), Scali 7 (2/2, 1/7), Maggio 6 (3/8, 0/6), Sgobba 6 (3/4, 0/2), Gloria 6 (2/7, 0/1), Montanari 5 (1/3, 0/0), Cannavina (0/1, 0/2), Vergara

Taranto: Villa 25 (3/5, 5/9), Cena 15 (3/4, 2/5), Conte 13 (6/8, 0/3), Corral 13 (1/6, 3/5), Piccoli 2 (0/0, 0/1), Graziano 2 (1/1, 0/0), Sampieri 2 (1/2, 0/0), Bruno 1 (0/0, 0/6), D'Agnano (0/1, 0/0), Liace

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook PSA Partenope Sant'Antimo