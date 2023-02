Tre punti importanti per il Volley Napoli: le azzurre fanno 3-0 contro Arzano Le ragazze di Maione i sono imposte per 3-0 ad Arzano.

Una gara importante contro un’avversaria di livello per il Volley Napoli, che è sceso in campo sabato alle 16:00 contro LU.VO. Barattoli Arzano ASD. Una partita in trasferta tenuta sotto controllo dalle azzurre di mister Alessandro Maione, emozionato dall’affrontare la società con cui ha allenato per ben tre anni.

"Ritornare a giocare in quella che per 3 anni ho considerato "casa" porta sempre una certa emozione e sono sicuro che anche per le ex di turno (ben 6!) sarà stato lo stesso". Queste le parole di mister Alessandro Maione al termine della sfida, vinta per 3-0.

"Sono molto soddisfatto dell’approccio alla gara in quanto giocare nel palazzetto di Arzano non è mai facile. Il meteo è stato clemente e quindi almeno il clima era quello giusto. Di conseguenza siamo riusciti a giocare al meglio delle nostre possibilità. Nessun calo di tensione e squadra sempre pronta anche quando l’avversario ha provato a cambiare marcia. Abbiamo portato a casa 3 punti in un campo dove le nostre dirette concorrenti hanno lasciato qualcosa e possiamo ritenerci soddisfatti".

Nel girone d’andata, infatti, l’Intec Service SG Volley (ad oggi prima a quota 32) ha perso l’unico punto lasciato per strada proprio in trasferta contro la compagine di Arzano. In ottica classifica, quindi, questo risultato fa ben sperare le azzurre del Volley Napoli, in corsa per inseguire il primo posto.

La prossima gara sarà tra le mura della palestra Don Giustino Russolillo plesso Torricelli di Pianura: sabato 11 febbraio alle ore 18:00 contro Power Tech Monti Lattari.