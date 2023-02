Judo, agli IJF Awards un premio per la Scutto La napoletana ha vinto nella categoria “astro nascente”.

Il 2022 è stato l’anno della consacrazione per Assunta Scutto. La giovane campionessa partenopea ha raccolto grandi risultati ed è stata premiata anche agli IJF Awards.

La cerimonia organizzata dalla International Judo Federation per il terzo anno consecutivo è andata in scena prima del blocco delle finali nella seconda giornata del Grand Slam a Parigi. La Scutto ha vinto il ‘referendum’ IJF nella categoria “astro nascente”, mentre la federazione è stata premiata per il progetto “Judo nelle scuole”.

I due premi sono stati ritirati da Andrea Regis, rappresentante della federazione. “Ci tengo a citare i progetti che l’Italia ha segnalato nella sua candidatura per Judo for children -ha commentato- che sono ‘A scuola di ukemi’, “44 gatti”, “Fight like a girl” e “School Judo”. Anche per il 2023 abbiamo molti progetti in piedi, “Tutti giù per terra” è già partito ed abbiamo anche un progetto nuovo “EducaFIJLKAM” dedicato agli insegnanti per i bambini dai 3 ai 5 anni. Insomma, anche per il 2023 abbiamo avviato tante iniziative, ma ovviamente ho raccolto anche tantissimi complimenti per Susy Scutto, che gara dopo gara sta facendo vedere tutto il suo valore”.