Scherma, CDM sciabola: per Curatoli doppio impegno a Varsavia In Polonia il napoletano va a caccia di medaglie preziose.

La Coppa del Mondo di sciabola maschile torna con la tappa di Varsavia dal 10 al 12 febbraio per la prova individuale e quella a squadre. Tra i più attesi c’è Luca Curatoli. Per lo sciabolatore delle Fiamme Oro quella in Polonia sarà una tappa importante dove dovrà provare a superare lo scoglio degli ottavi per poi giocarsi la possibilità di salire sul podio.

Il programma prevede le qualificazioni nella giornata di venerdì, sabato spazio ai migliori 64 tra cui c’è già il napoletano, e domenica la prova a squadre. Per Curatoli obiettivo medaglia soprattutto col quartetto dove sarà impegnato con Michele Gallo, Pietro Torre e Luigi Samele.

Invece gli altri azzurri in gara nell’individuale, oltre a quelli già citati della prova a squadre, saranno Dario Cavaliere, Luca Fioretto, Giacomo Mignuzzi e Matteo Neri.

COPPA DEL MONDO SCIABOLA MASCHILE – Varsavia (POL), 10-12 febbraio 2023

Azzurri prova individuale: Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Leonardo Dreossi, Luca Fioretto, Michele Gallo, Giacomo Mignuzzi, Matteo Neri, Riccardo Nuccio, Mattia Rea, Giovanni Repetti, Luigi Samele, Pietro Torre.

Azzurri prova a squadre: Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre, Luigi Samele

Staff tecnico: Leonardo Caserta, Tommaso Dentico, Alessandro Di Agostino

Fisioterapista: Alessandro Pesce

Il programma di Varsavia

Venerdì 10: tabellone individuale di qualificazione

Sabato 11: Tabellone principale individuale

Domenica 12: Competizione a squadre