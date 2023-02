Juve Stabia - Taranto: "Uniti per il cuore di Mariarosaria" Per ogni biglietto acquistato la società devolverà 5 euro alla famiglia per le cure

"Uniti per il cuore di Mariarosaria": ecco l'iniziativa promossa dalla Juve Stabia per la gara contro il Taranto, in programma domenica (ore 14.30) al "Romeo Menti". "La S.S. Juve Stabia è accanto a Mariarosaria, bambina affetta da una cardiopatia denominata Trasposizione dei Grossi Vasi Congenitamente Corretta (CCTGA), patologia che vede la posizione dei due ventricoli e delle rispettive valvole invertite. - si legge nella nota del club di Castellammare - Fino a pochi mesi fa Mariarosaria era asintomatica, salvo poi scoprire il reale problema che l’ha condizionata nel tempo. Tuttavia, a seguito dell’ultimo intervento al cuore, il ventricolo sinistro di Mariarosaria è in grave affanno e la sua condizione deve essere trattata chirurgicamente con estrema urgenza".

L'iniziativa del club

"Per questo motivo, la S.S. Juve Stabia comunica che in occasione della gara della ventisettesima giornata del campionato di Serie C, girone C, Juve Stabia-Taranto, che si giocherà domenica 12 febbraio, con inizio alle ore 14:30, allo stadio Romeo Menti, per ogni tagliando acquistato a prezzo intero, in ogni settore, la società devolverà 5 euro a favore della famiglia Graziuso per le cure dell’equipe di cardiochirurgia del Boston Children’s Hospital. È per questo che chiediamo l’aiuto di tutti per riuscire a portare Mariarosaria a Boston e regalarle un cuore “riparato” ma finalmente funzionante. Riempiamo il Menti".

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook S.S. Juve Stabia